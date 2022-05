Er zit schot in de muziekkiosk in Sint Anthonis

Brink 2.0: dat wordt kiezen tussen Antoon Coolen en moderne tijd

De Brink in Sint Anthonis wordt in een stuk van de gemeente als volgt beschreven: ‘gefragmenteerd, verrommeld, versnipperd, te steenachtig’. Dat is geen compliment voor het dorpsplein, dat volgens dat stuk door de Brabantse schrijver Antoon Coolen het mooiste plein van Brabant werd genoemd.

10 augustus