F-16's en F-35's Volkel hervatten het avondvliegen

Teleurstel­ling over uitblijven gerichte steun Land van Cuijk voor winkeliers in nood: ‘Dit voelt mager’

CUIJK - Ondernemers in Land van Cuijk die financieel in de problemen zijn gekomen door de geëxplodeerde energieprijzen, hoeven niet te rekenen op veel steun van hun gemeente. Dit tot grote teleurstelling van de politiek. Zij mist ‘concrete acties’ voor winkeliers in nood, terwijl ze hier wel om gevraagd had.

14 januari