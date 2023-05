FDF-voorman Mark laat zijn rij vlaggen omgekeerd wapperen, ondanks oproep: ‘We zijn te druk’

Michel hielp zijn vriendin met zelfeutha­na­sie en wordt vervolgd: ‘Ik hielp haar toen niemand wilde helpen’

Haar wens om te sterven was zo groot. Na vijf jaar ziekte kon Evelien (39) alleen nog maar in bed liggen. Omdat haar euthanasieverzoek was afgewezen besloot ze het heft in eigen hand te nemen, geholpen door haar grote liefde Michel. Hij wordt vervolgd en vandaag hoort hij zijn straf. Dit is zijn verhaal.