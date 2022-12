Fietsen en warme kleding gevraagd voor minderjarige vluchtelingen Cuijk

Nieuw klooster­bier uit Velp, met vleugje whis­key-smaak: ‘Moet exclusief blijven’

VELP - Bier met een vleugje whiskey- en rumsmaak, gerijpt in de kelders van het Emmausklooster in Velp. Dat is de dorstlessende verrassing die het gastenverblijf in petto heeft voor bezoekers die hier overnachten of een lezing volgen. Het bier wordt ook verkocht bij de slijter.

