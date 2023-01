Flexwoningen zijn een aanvulling, niet dé oplossing voor woningnood

Nieuwe kappersop­lei­ding Uden start op zijn vroegst pas dit najaar

UDEN - Bij gebrek aan voldoende leerlingen start de nieuwe kappersopleiding in Uden niet deze maand maar op zijn vroegst dit najaar. De kleinschalige opleiding tot haarstylist is een samenwerking tussen het Koning Willem I College en het particuliere opleidingscentrum ZIIN.academy dat in Uden al een vestiging heeft.

10 januari