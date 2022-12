Foto’s in menselijk lichaam gemaakt met lenzen uit Vortum-Mullem

Oudste inwoner van Nijmegen is 106 en bezoekt zijn broer (102) nog iedere week: ‘Dikke mik, die twee’

NIJMEGEN - De oudste inwoner van Nijmegen, Leo Fleuren, is woensdag 106 jaar geworden. De opgewekte Nijmegenaar woont nog altijd zelfstandig. ,,Hij is mentaal goed bij, maar hij is wel zwak”, zegt zijn dochter Marijke (69).

