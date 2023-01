Gehandicapte Tim (17) is toe aan een eigen huisje én dat komt er in Schijndel nu ook

‘Gen moijer plekske an de Raom’ dan Escharen: inwoners met jubileum­boek in de schijnwer­pers

ESCHAREN - Is er een mooier plekje aan de rivier de Raam? Misschien dat ze bevooroordeeld zijn, maar de makers van het boek Gen moijer plekske an de Raom weten het zeker: dat fraaiste plekje is te vinden in Escharen.

16 januari