Geldproblemen? De gemeente helpt

Oproep Blijf jij wakker voor de Oranjeleeu­win­nen op het WK, is jouw huis wél versierd? Dan zoeken we jou!

Terwijl het overgrote deel van de Oranjefans op één oor ligt, wordt in Australië en Nieuw-Zeeland gevoetbald om de wereldtitel voor vrouwen. Die wedstrijden zijn vaak ’s nachts of in de vroege ochtend, Nederlandse tijd. Alleen voor de diehard dus.