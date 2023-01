Gemeenten promoten gebruik openbaar vervoer met serie ‘OpStapdagen’

De informatiedagen zijn vooral bestemd voor senioren die meer willen weten over het gebruik van het openbaar vervoer (OV). In één ochtend, van 9.00 tot 12.30 uur, wordt informatie gegeven over het hedendaagse OV, de OV-chipkaart en de buurtbus. Deelnemers krijgen uitleg in een bus en rijden naar het dichtstbijzijnde NS-station voor een rondleiding. Wie wil krijgt een persoonlijk reisadvies en hulp bij de aanvraag van een OV-chipkaart.

Per keer kunnen maximaal 25 mensen meedoen aan de gratis OV OpStapdag, aanmelden kan door een belletje naar tel. 076 – 513 66 77. Op de volgende dagen is de OV OpStapdag in deze regio: woensdag 25 januari, Cultureel Centrum de Pas in Heesch; donderdag 26 januari, De Weijer in Boxmeer, vrijdag 27 januari, ontmoetingsplein De Balans in Uden; maandag 30 januari, De Schakel in Schijndel, dinsdag 31 januari, wijkcentrum De Hille in Oss en woensdag 1 februari, Nia Domo in Boekel.