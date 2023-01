‘Gemeenten, voorkom miljoenenclaims door nú stankoverlast veebedrijven aan te pakken’

In bedrijf Dock4: Uitgevon­den in een tot creatorium ingerichte Millse loods

Het kroegleven in hun jonge jaren is bij de twee eigenaren van Dock4 nooit helemaal verdwenen. In de loods zijn inmiddels ontelbare handige uitvindingen gedaan, die wereldwijd verscheept worden naar zo’n honderdtwintig landen.

9:10