Woonwijk in verpauperd stationsge­bied Wijchen dichterbij, maar sociale huurwonin­gen onzeker

De ont-paupering van het industrieterrein achter het station in Wijchen komt steeds dichterbij. Het plan voor de eerste 64 woningen in de Kraanvogelstraat ligt op tafel. Daarna wil Wijchen door met sociale huurwoningen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.