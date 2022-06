Geslaagde Leroy (17) uit Sint Hubert krijgt de minister met taart op bezoek: ‘Dit is gewoon fantastisch’

Gemeente ‘vergeet’ Zilveren Maandag op kermis Boxmeer: ouderen kunnen nu niet meedeinen op muziek

BOXMEER - Vele honderden ouderen uit verzorgingstehuizen in Boxmeer zien dit jaar een traditie aan hun neus voorbijgaan. De gemeente Land van Cuijk is vergeten om Zilveren Maandag in te plannen tijdens de jaarlijks kermis, die van 24 tot en met 28 juni plaatsvindt.

8 juni