Gevaar door granuliet? Land van Cuijk dringt aan op een onderzoek in de Kraaijenbergse Plassen

Cuijk vraagt staatsse­cre­ta­ris ‘met klem’ om onderzoek naar mogelijke gevaren granuliet

CUIJK - Is het omstreden granuliet in de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk veilig voor mens en natuur? De gemeente Cuijk houdt grote zorgen hierover. Ook al blijkt uit onderzoek dat bureau Arcadis uitvoerde in West Maas en Waal dat het restproduct uit de weg- en waterbouw niet schadelijk is.