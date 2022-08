Gewonde werknemer zat bekneld tussen ‘spatbord’ en wiel van heftruck bij bedrijf in Cuijk: ‘Niet goed uitgekeken’

UpdateCUIJK - Bekneld geraakt met een voet tussen ‘het spatbord’ en achterwiel van een heftruck. Dat is wat een medewerker maandagochtend overkwam op de expeditieafdeling van het koel- en vriesopslagbedrijf Blokland Stores aan de Simon Homburgstraat in Cuijk.

,,Het was schrikken voor ons allemaal. De werknemer is ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis. De uitkomst van het onderzoek is nog niet bekend. Maar het lijkt op het eerste oog mee te vallen”, laat een woordvoerder weten.

Volgens hem is er op de werkvloer niet goed genoeg opgelet. ,,Zoals ik het nu inschat heeft de man die gewond raakte niet goed gekeken, en ook de chauffeur van de heftruck had beter moeten opletten toen hij achteruit reed.”

Veel pijn

De man had volgens de woordvoerder vooral kort na het ongeval veel pijn. Er is bewust voor gekozen het slachtoffer niet meteen uit zijn benarde positie te bevrijden. ,,Dan weet je niet precies wat je aan het doen bent. Voor de veiligheid hebben we ervoor gekozen te wachten op deskundig medisch personeel van de ambulance. Dat kan beter analyseren wat goed is om te doen.”

Na opheffing van de beklemming ging de man per ambulance naar het ziekenhuis. ,,Zoals gezegd, het leek mee te vallen, maar wat hij precies voor verwondingen heeft, moeten we nog horen. We hopen er het beste van.”

De arbeidsinspectie zal onderzoek doen naar het ongeval.