Gouden Leeuw leeft met nieuwe eigenaar voort: ‘Ik word straks vaste klant op mijn eigen terras’

Doodsoor­zaak van in Maas gevonden hond blijft voor altijd een raadsel, tot verdriet van dierenambu­lan­ce en honden­speur­team

VORTUM-MULLEM - De doodsoorzaak van de pitbullachtige hond die in maart in de Maas bij Vortum-Mullem werd aangetroffen, zal nooit meer achterhaald worden. Evenmin of bij zijn overlijden sprake is geweest van een strafbaar feit. De herkomst van de viervoeter is niet meer vastgesteld.

22 april