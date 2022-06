Graffiti spuiten om te voorkomen dat er graffiti gespoten wordt, in Boxmeer

Plens, Wanda en Roy werden van de dood gered in Wanroij; voorlopig moeten de weesjes bijkomen

WANROIJ - Hij heeft geluk gehad. Overleefde fors onweer in Wanroij en ontsnapte aan de verdrinkingsdood en voorbijrazende auto’s. Plens is nu aan het bijkomen in de opvang in Beek.

28 mei