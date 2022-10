Gratis bomen voor inwoners Land van Cuijk: begin volgend jaar ophalen

Hij doelt op een recent onderzoek van Burgerwetenschappers Land van Cuijk waaruit bleek dat, vooral in de voormalige gemeente Sint Anthonis, de uitstoot van schadelijke stoffen twintig keer hoger is dan gemiddeld in Nederland. De lokale onderzoekers (met wetenschappelijke achtergrond) plaatsten op vijftien plekken in de regio meetapparatuur. Bij intensieve veehouderijen was de uitstoot het grootst.