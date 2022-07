Grave in deze regio hoogste in ranglijst ‘beste woonplaatsen’, maar bescheidenheid past

Bosbrand in buurt van A73 in Overloon; gemeente verzoekt ramptoeris­ten weg te blijven

OVERLOON - Een bosbrand woedt in Overloon, in de buurt van de A73. Volgens Rijkswaterstaat is de snelweg nog goed begaanbaar. De gemeente Land van Cuijk roept omstanders in een tweet op uit de rook te blijven.

18 juli