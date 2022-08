Grote namen op het podium van theater De Weijer

Qua programmering komt dat bedrijf in een gespreid bedje. Want Kissels mag dan wel stoppen per 31 december, het theateraanbod van De Weijer is tot en met mei volgend jaar ingevuld door ex-programmeur Wieke Vrijhoef en Kissels. Het aantal voorstellingen is 65. Grote namen als Theo Maassen, Dolf Jansen en Lenette van Dongen komen naar Boxmeer.