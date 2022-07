Grote palmboom (zonder wortels) vervangt heel even drie omgewaaide bomen op De Brink

Een palmboom.

Van plastic.

Die deelnemers aan de zeskamp zondag moesten beklimmen om er kokosnoten in te hangen.



De zeskamp maakte onderdeel uit van festiviteiten rondom de vernieuwde Brink die als vanouds als bruisend dorpsplein moet gaan dienen. Ook als de zeskampattractie waarmee je over water moet rennen er niet meer staat. Of als de lucht uit de stormbaan is verdwenen. Belangrijke rol is daarin weggelegd voor de nieuwe kiosk.



Moet er nog wel even gekeken worden of niet meer bomen sneuvelen bij een beetje wind. In het dorp doet het verhaal de ronde dat de drie bomen plat gingen doordat bij de reconstructie van De Brink te veel wortels zijn weggehaald bij de aanleg van nieuwe bestrating. Alle bomen worden nu geïnspecteerd.