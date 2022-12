‘Haar vertrek is pech voor Bernheze, Land van Cuijk mag zich gelukkig prijzen’

Jeugd

Geboren in Maastricht, als baby verhuisd naar Nieuw-Bergen. Vanaf haar 6de woont Marieke Moorman in Afferden. Het vwo volgt ze op het Elzendaalcollege in Boxmeer. De leuke tijd die ze daar heeft gehad, is voor haar, zo vertelde ze aan De Gelderlander, een belangrijke reden terug te keren naar deze regio. Frans Stegers (71) uit Vierlingsbeek was midden jaren tachtig Moormans mentor. ,,Marieke was een brave en rustige leerling. Bescheiden en onopvallend, geen druktemaker. En ze was slim.”