Heel kweekveld met nieuwe bomen in één maaibeurt helemaal weg, gemeente in verlegenheid: ‘Dit is van de gekke’

Herpes op je lip! Dit kun je eraan doen en zo voorkom je zo'n nare koortslip

Het begint met een tinteling in je lip en dan: een klein, pijnlijk, rond blaasje. Veel mensen zullen het gevoel van een koortslip herkennen. De boosdoener, het herpes-simplexvirus, is een van de meest voorkomende virusinfecties bij de mens. De zon wakkert het virus aan. Zeven feiten en fabels over de koortslip. Plus acht tips om ‘m te voorkomen.