Hel en verdoemenis onder de grond bij oorlogsmuseum, maar er is hoop

Brabant schiet boeren te hulp met subsidie voor maatrege­len tegen wolven

DEN BOSCH - Hekken nodig om schapen en geiten te beschermen tegen wolven? De provincie Brabant geeft er subsidie voor. Vanaf nu kunnen schapen- en geitenhouders in heel Brabant een vergoeding krijgen voor wolfwerende maatregelen, als in een gebied een zwervende wolf is waargenomen die schade heeft veroorzaakt.

21 december