Hermes laat Gemertenaren in de kou staan

Ossenaar (37) stak huisgenoot met keukenmes in de rug, na ruzie over poetsen van de woning

DEN BOSCH/OSS - Een 37-jarige Ossenaar sneed of stak op 5 april 2022 zijn huisgenoot met een mes in de rug, tijdens een ruzie over het schoonmaken van hun toenmalige woning in de Medicijnstraat. M.K. probeerde het slachtoffer ‘zwaar lichamelijk letsel’ toe te brengen, stelde officier van justitie P. Vervuren vrijdag in de rechtbank.

9 januari