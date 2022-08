Het is duurzaam, neemt stikstof op en ze brouwen er smaakvol bier van: maar kan deze boer uit Wilbertoord leven van hop?

Nevel en Hootch maken de allerlek­ker­ste biertjes van Nijmegen

NIJMEGEN - Het beste lichte speciaalbier van Nijmegen en omstreken is ‘Rust’ van brouwerij Nevel, en het beste zware bier is ‘Darkness My Old Friend’ van brouwerij Hootch. Dat oordeelde een zeskoppige jury zaterdag op de wintereditie van de Nijmeegse Bierfeesten.

