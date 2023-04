Het verval van het leven trekt Miriam uit Wanroij aan: ‘Het hoeft niet allemaal maatje 36 te zijn’

Brabantse inhaalslag in asielop­vang gaat erg stroperig: ‘Wij hebben geen geschikte gebouwen en geen grond’

DEN BOSCH - De zoektocht naar nieuwe en langdurige opvangplekken voor enkele duizenden asielzoekers verloopt op de meeste plaatsen in Brabant erg moeizaam. Brabant moet een enorme inhaalslag maken als het gaat om de opvang van asielzoekers. Hoewel dat al ruim een half jaar bekend is, zit er amper schot in.