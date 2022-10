Historisch radio-ontvangststation krijgt gezicht: Fundamenten bij de Radioplassen Stevensbeek blootgelegd

Van 1919 tot 1924 was Stevensbeek de plek, waar berichten uit de stad Bandoeng in de voormalige kolonie Nederlands Indië werden ontvangen. In de eerste wereldoorlog was een onderzeese kabel beschadigd, waardoor overgestapt werd op draadloze telegrafie. Het zenden van berichten over en weer moest zonder storingen verlopen. Op de Sambeekse Heide was geen enkele storend element aanwezig. Vandaar dat de keuze viel op deze afgelegen plek,