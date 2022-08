Hoe blijven Linden en Beers bereikbaar, met jaarlijks honderdduizenden toeristen in de achtertuin?

Kleine metamorfo­se voor ZooParc Overloon: ‘Tijd voor vernieu­wing’

OVERLOON - Het ZooParc in Overloon heeft een kleine metamorfose ondergaan. De wilde honden en de stokstaartjes verhuizen naar een geheel nieuw gebied van het dierenpark. De mhorrgazellen zijn nieuwe bewoners in Overloon en komen te leven in een aangepast verblijf, waar eerst de wilde honden zaten.

1 augustus