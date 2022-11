Hoe je een hond rustig houdt in een trimsalon? ‘Aaien, praten en een koekje’

Dwarskijker Waar kan je in het Maaslandse gemakke­lijk ‘uit de broek’?

Zaterdag was het weer Wereld Toilet Dag. Altijd spannend natuurlijk. Want op die dag, als wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het probleem van Hoge Nood, wordt ook altijd bekendgemaakt welke gemeenten stijgen of dalen op de ranglijst van toiletvriendelijkste gemeenten in Nederland.

23 november