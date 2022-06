Honderden boeren verzamelen in Schaijk: ‘Ik sta hier voor de sector die ze kapot proberen te maken’

De tekst die het vaakst terugkomt: #trotsopdeboer. ,,En zo is het. Ik sta hier voor de sector die ze kapot proberen te maken”, zegt Rijkers. Door het Brabantse beleid om de stikstofuitstoot terug te dringen, stopte hij in 2019 al als melkveehouder. Zonder opvolging was het voor hem niet rendabel om anderhalve ton in een schoner stalsysteem te steken.



Rijkers gaat nu als akkerbouwer door het leven. En als ‘strijder’ van de meest fanatieke actiegroep Farmers Defence Force. Hij draagt het logo met de gekruiste rieken trots op zijn borst. De boer kijkt nog eens rond. Veel jeugd ziet hij. ,,Vader is thuis aan het werk zodat het doorgaat op de boerderij, de jeugd gaat naar Stroe. Ik ook. Wanneer vandaag geslaagd is? Als het kabinet valt. Ik zie vandaag als een aftrap om dat voor elkaar te krijgen. Dit is het teken aan Den Haag: nu is het klaar.”



Terwijl Rijkers het woord voert, worden achter hem in de stal gewoon de geiten gemolken. De stoet trekkers komt rond 6.30 uur in beweging. Ze willen bij Ravenstein de A50 op om zich daar aan te sluiten bij de boeren die al onderweg zijn. De politie houdt in Schaijk al een oogje in het zeil en zal de groep begeleiden.



Uit een half open vrachtwagen vol muziekboxen klinkt het protestlied van Meuk, op een melodie van Bon Jovi: ‘Die stadse lui lijken niet te weten, woohoo zonder boer geen vreten’.