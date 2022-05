Honderden kilometers sloot moeten kortgeknipt de zomer in

Hoe goed is het leven op het Brabantse land?

BEERS - De ondergaande zon, publiek aan de ene kant, acteurs en musici aan de andere kant. Het was zaterdag goed toeven op landgoed Barendonk in Beers. Een mooie Brabantse avond. Past helemaal bij het ruim veertig jaar geleden voor het eerst uitgebrachte lied Het Leven Is Goed in M’n Brabantse Land.

30 mei