Hopen dat het paadje van meester Potjes terugkeert

Column DwarskijkerIk ben een paadjesfan. Als ik van A naar B moet en kan kiezen uit een straat of een paadje, wordt het altijd het laatste. Is spannender. Je hebt geen zicht over verderop, er is minder licht, het geluid van je voetstappen klinkt hol op tegen de gevels en als je in de verte iemand tegemoet ziet komen, bereid je je erop voor: zo meteen moet je uitwijken, mompel je dan een groet, is ie je goedgezind?