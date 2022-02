Iedereen een elektrische auto, dat wordt lastig, verwacht mobiliteitshistoricus Vincent van der Vinne

Zo’n 11 miljard euro. Zo veel geld heeft de overheid tot nog toe uitgetrokken om de schadelijke uitstoot van ons verkeer te temperen.



Een enorm bedrag met een heel klein resultaat, laat historicus Vincent van der Vinne in zijn nieuwste boek zien. De uitstoot van broeikasgas CO2 door het autoverkeer daalde in die periode met slechts 1,6 procent.



Hoe dat kan? Dankzij subsidies en fiscale voordelen kreeg de aanschaf van zuinige auto’s weliswaar een boost, maar dat stimuleerde tegelijkertijd het autobezit.



Waren er in 2010 nog 7,6 miljoen personenauto’s in ons land, tien jaar later waren dat er 8,6 miljoen. De ruim 100.000 elektrische auto’s die eind 2020 rondreden, de meeste ook dankzij financiële regelingen, hadden maar een beperkt effect op de totale uitstoot.