In adoratie knielen voor Wouts tegel: ‘Ik gun hem de zege’

Via Frikandel­la van Kris wordt groter en groter tijdens Vierdaagse: ‘Kunnen bijna iedere wandelaar voorzien’

De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse brengt Kris Boer uit Herwijnen niet alleen naar de Via Gladiola. Een paar uur eerder wandelt hij al over ‘zijn eigen’ Via Frikandella. ,,Deze straat moet groter worden dan de Gladiola.’’