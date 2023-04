Inbrekers slaan in Land van Cuijk nu minder vaak toe dan tien jaar terug

In de gemeente Land van Cuijk waren vorig jaar 86 woninginbraken. In 2012 waren dat er 276. Een daling van 69%. Dat blijkt uit cijfers van de politie die de dataredactie van deze site analyseerde.

Het aantal woninginbraken neemt in Nederland al jaren af. Vonden er in Nederland tien jaar terug nog 91.596 inbraken plaats, in 2022 wisten inbrekers slechts 24.396 keer toe te slaan. Dat is een daling van zeventig procent. Tijdens de pandemie werd die daling doorgezet. Hoewel het afgelopen jaar het landelijk aantal inbraken weer lichtjes steeg met vier procent, ligt het nog steeds aanzienlijk lager dan in 2019.

Land van het slot

Die lichte landelijke stijging is volgens de politie te wijten aan het wegvallen van de coronamaatregelen. Daardoor waren we vorig jaar weer vaker buiten de deur te vinden. In de gemeente Land van Cuijk daalde het aantal woninginbraken echter ook in 2022.

In de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht vonden in 2022 de meeste inbraken plaats. In Noord-Brabant wisten boeven vorig jaar 3732 keer toe te slaan. Dat is omgerekend ongeveer 1,4 woninginbraken per duizend inwoners. Tien jaar terug vonden er in die provincie nog 5,9 woninginbraken per duizend inwoners. In de provincie Noord-Brabant werd relatief het vaakst ingebroken in Boekel en het minst in Halderberge.

Over dit onderzoek

De dataredactie van deze site analyseerde cijfers van de politie over het aantal woninginbraken in 2012 en de periode 2018 tot en met 2022. Om de cijfers van gemeenten met elkaar te kunnen vergelijking zijn de aantallen omgerekend naar inbraken per duizend inwoners.