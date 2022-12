Jan van Haren na 70 jaar molenaarschap overleden, molen staat in rouwstand

Volgens zoon Peter was de molen tot op het laatst zijn vader’s lust en leven. Hij heeft de wieken in de gepaste rouwstand gezet, zodat het hele dorp weet dat de molenaar is overleden.

,,In 1929 heeft mijn grootvader de molen gekocht, mijn vader was de tweede generatie. Hij is vanaf zijn jeugd met de molen opgegroeid, het was eerst zijn bron van inkomsten. Tot het elektrisch malen het malen van koren op windkracht overnam. Sindsdien is de molen alleen hobbymatig in gebruik. Niet meer voor koren, maar vooral om diervoeders mee te malen.”