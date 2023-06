Jeffrey Herlings breekt nekwervel bij crash in Duitsland: ‘Ik voelde dat er wat mis was’

Met kaart Politie en veteranen zoeken naar vermiste man bij Overloon, zijn fiets is gevonden in het bos

De politie is in de omgeving van Overloon op zoek naar een vermiste 52-jarige man. Daarbij werd onder andere een politiehelikopter helikopter ingezet. De gemeente Land van Cuijk en de politie spreken van een ‘urgente vermissing'. Ook het Veteranen Search Team is ingeschakeld om te helpen zoeken. Volgens de politie heeft de man zorg nodig.