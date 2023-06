Jonge moeder Janny strijdt voor de kinderen: ‘We moeten als dorp onze zorgen uitspreken’

Niemand die kasteel Heumen ziet, maar nu staat het trots gespoten op de brug die er overheen gaat

Het Kasteel van Heumen, dat van de elfde tot in de negentiende eeuw zowel trots als gehavend aan de Maas stond, is weer zichtbaar geworden in het Heumense straatbeeld. De Heumense graffitikunstenaar Maurice Broekhoff (‘Moris’) spoot beelden van de oude burcht op twee pijlers van de brug die de A73 over de rivier leidt.