Jonge oorlogsvluchtelingen iets langer in Cuijk, daarna naar opvang in andere gemeente

Hillenaar heeft er vertrouwen in dat opvang jonge asielzoe­kers ook in Cuijk goed gaat: ‘Moet je ze dan in tenten laten slapen?’

CUIJK - Hij is blij dat de opvang van minderjarige asielzoekers die deze donderdag naar Cuijk komen in een hotel in Nuland zonder problemen verlopen is. En dat er geen noemenswaardige klachten zijn binnengekomen. Dat is, weet ook burgemeester Wim Hillenaar van Land van Cuijk, wel eens anders als asielzoekers ergens in het land (nood)opvang wacht. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel uit zijn voegen barst.