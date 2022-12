‘Kanjer’ Ira zamelt sjaals en mutsen in: ‘Alles waar mensen het, zeker nu, een beetje warm van kunnen krijgen’

Daklozen

Ze maakt er thuis in cellofaan verpakte handzame pakketjes van. ,,Als ik genoeg binnen heb, doe ik weer een rondje. De pakketjes leg ik dan neer op plekken in Cuijk, op bankjes bijvoorbeeld, waarvan ik denk dat mensen daar die goed kunnen gebruiken.



Zo weet ik dat er in Cuijk-Noord daklozen leven. Ik heb in een paar weken tijd al drie rondjes Cuijk gedaan. Op zo’n rondje heb ik dan een pakketje of tien bij me om weg te geven. Ik ga, behalve naar de Valuwe, ook naar het centrum van Cuijk en andere wijken.”



Ook doet Watty Nijmegen aan. ,,In de stad heb je veel meer daklozen. Onder de Waalbrug leg ik winterjassen neer voor daklozen die niet in de opvang zitten. Ook dit geeft me voldoening.”