Kasteelheer Gemert belooft snel duidelijkheid over eindplan, bezwaarmakers moeten het nog zien

Oud schoolmeu­bi­lair Schaijk krijgt via ‘Hand to Hand’ tweede leven in Gambia: ‘spullen komen altijd goed terecht’

SCHAIJK/GEFFEN - De school in Schaijk had ze niet meer nodig, in Gambia zijn ze meer dan welkom. Dinsdagmiddag waren vrijwilligers van de stichting ‘Hand to Hand’ druk bezig met het laden van 325 stoeltjes en tafeltjes in een grote zeecontainer die binnenkort naar West-Afrika gaat.

10 januari