Kerk te koop voor kleine 4 ton, plan voor wonen en werken ligt al klaar: ‘Gebouw is in ontzettend goede staat’

Column Dwarskijker ‘Natuurlijk mag je ruilen wat je dubbel hebt’

Het Oorlogsmuseum in Overloon doet oorlogstuig dat het dubbel heeft van de hand. Lijkt me logisch. Wat moet je met twee dezelfde tanks of amfibievoertuigen? Niets. Het museum wil een verhaal vertellen, een verhaal over een wereldbrand die we nooit meer willen meemaken.

30 november