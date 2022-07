Kijk hier de beelden terug van de Dag van Cuijk

Grote palmboom (zonder wortels) vervangt heel even drie omgewaaide bomen op De Brink

SINT ANTHONIS - Je kunt niet zeggen dat ze geen humor hebben in Sint Anthonis. Houden ze een zeskamp op De Brink in het dorp, terwijl er een onderzoek gaande is naar de oorzaak van drie omgewaaide bomen in mei, zet de organisatie er zelf eentje voor in de plaats.

11 juli