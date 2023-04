Kinderen als oorlogsslachtoffer, in Overloon vertellen ze hun verhaal

Henk Pouwels schreef een boekje over pater Biemans: ‘De spil van het verzet in Stevens­beek en Overloon’

De dappere pater Martien Biemans vervulde een heldenrol in Stevensbeek. In de oorlog hielp hij meer dan honderd vluchtelingen, waaronder ongeveer 20 Joodse, aan een onderduikadres. Zijn verhaal is vereeuwigd in een boek.