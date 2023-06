Klinkers komen door hitte omhoog: weg met spoed opnieuw bestraat

Oververhit wegdek Beersebaan Cuijk hersteld met klinkers

CUIJK - Stratenmakers hebben deze maandag een zware beschadiging aan het wegdek van de Beersebaan in Cuijk hersteld met klinkers. Het asfalt van de doorgaande weg in Cuijk was afgelopen vrijdag omhoog gekomen door de hitte. Daarom was de route voor verkeer afgesloten in beide richtingen.