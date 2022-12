Kopstoot, knietje en drie klappen in Cuijk: ‘Hij vroeg er zelf om’

CUIJK - ,,Hij vroeg er zelf om.” Een 38-jarige Poolse arbeidsmigrant voelde zich totaal niet schuldig over de kopstoot hij op 5 juni 2021 onder invloed van alcohol uitdeelde aan een huisgenoot. De politierechter in Den Bosch veroordeelde de man voor twee mishandelingen tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De verdachte zat de dag van het incident samen met zijn huisgenoot in de binnentuin van de woning waar hij een week eerder was ingetrokken. De Pool vertelde tegen de politie dat zijn huisgenoot hem provoceerde: ,,Hij maakte me boos.” Op camerabeelden was zijn reactie haarscherp vastgelegd.

Drie keer in het gezicht

De verdachte deelde eerst een knietje in de buik uit en vervolgens een harde kopstoot tegen het gezicht. Het slachtoffer liep achteruit, gevolgd door zijn aanvaller. Die sloeg hem met gebalde vuist nog drie keer tegen het gezicht. De huisgenoot waarschuwde de coördinator van de woning. De coördinator liep naar de verdachte om hem op zijn gedrag aan te spreken, maar kreeg daarvoor geen kans.

De Poolse man deelde direct een klap uit, waardoor de lip van de man open spleet. Dit slachtoffer had het volgens de verdachte ook helemaal verkeerd gedaan. ,,Hij coördineert dat gebouw helemaal niet. Dat moet hij wel doen”, zei hij bij zijn verhoor. Het geweld herinnerde hij zich niet.

3 euro

De verdachte was niet bij zijn eigen rechtszaak aanwezig. Het is onduidelijk of de man nog in Nederland verblijft. Omdat hij nog geen strafblad bezat, had hij anders een onvoorwaardelijke taakstraf gekregen.

Het Openbaar Ministerie had de man overigens in eerste instantie per ongeluk een zogenoemde ‘strafbeschikking’ van 3 euro boete gestuurd. Als de Pool deze had betaald, was de strafzaak niet doorgegaan.

