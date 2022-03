Kuukse elfkroegetocht rouwt om overleden ambassadeur Piet Paulusma

CUIJK - Hij komt voor in het bordspel van de Kuukse elfkroegetocht, de overleden weerman Piet Paulusma. Hij werd in 2017 ambassadeur van de tocht na de verregende editie van 2016. En hij kwam persoonlijk de eretitel in ontvangst nemen.

„Ik vind dit een geweldig evenement", zei hij toe. ,,Op en top een fantastische sfeer. Het lijkt me heel leuk om als ambassadeur aan de Kuukse elfkroegetocht verbonden te blijven.” In 2019 werd hij tot levenslange ambassadeur van de Kuukse elfkroegetocht uitgeroepen.

En nu is er droefenis in Cuijk. Piet Paulusma is niet meer.

,,We zijn diep bedroefd over het nieuws.", zegt Lars Arts, de voorzitter van de Kuukse elfkroegetocht. ,,Piet was onze beschermheer. Zo noemden we hem en dat vond hij mooi. We hebben hem ooit gevraagd om naar Cuijk te komen en hebben hem toen op het mooiste podium gezet. We hadden toen het thema ‘weergaloos’. Daar paste Piet uitstekend bij.”

De band was volgen Arts echt persoonlijk. ,,De man had echt een hart van goud. Hij werd onze ambassadeur. Hij is meerdere malen naar de kroegentocht gekomen. We hebben ook contact met de familie van Piet. We waren echt close. We gaan nog bedenken hoe we hem gaan eren.”