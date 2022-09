Kwaliteit is prima, maar droge maïs veert ‘en dat is lastiger kuilen’

LANGENBOOM - Over de kwaliteit van de maïs heeft Gerard Loeffen uit Langenboom niet te klagen. De maïs is weliswaar droog, maar heeft voldoende voedingstoffen om zijn dieren in de winter van voedsel te voorzien. Er is wel een probleempje. ,,Omdat de maïs droog is, veert die. Het is lastiger om dan in de kuil te rijden.”