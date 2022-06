Kwetsbare ouderen Cuijk die hun huis uit moeten, ‘absoluut’ niet onder druk gezet

met video Familie slachtof­fer tragisch motoronge­val Oeffelt zamelt geld in voor eervolle uitvaart, zondag eretocht met motoren

CUIJK - De familie van de 19-jarige Cuijkse Jamilla Flohr is een crowdfundingsactie gestart om voor haar een eervolle begrafenis te kunnen betalen. Zij is een van de twee slachtoffers van het tragische motorongeval zondag in Oeffelt.

14 juni