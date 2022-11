Land van Cuijk tast in duister over verlicht gemeentehuis in tijden van energiecrisis

Zevenaar tast in het duister over continu brandende lampen in gemeentehuis

‘Voorbeeldfunctie’

De gemeente zegt te beseffen dat het ‘een voorbeeldfunctie’ heeft, juist nu. ,,Maar dit even aanpassen, is niet eenvoudig. Het blijkt nogal complex te zijn. Het is niet even een kwestie van een schakelaar uitzetten", zegt wethouder Bouke de Bruin, die energietransitie in portefeuille heeft.